Посол заявил о заинтересованности Китая в увеличении рейсов в Россию

Китай заинтересован в увеличении чартерных и регулярных рейсов в Россию, выполнять их могли бы китайские авиакомпании. Об этом «РИА Новости» заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае», — сказал посол, уточнив, что китайская сторона уже предлагала нарастить количество рейсов, поскольку борты из России «имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолетам трудно летать в Китай».

Посол России в КНР Игорь Моргулов ранее заявлял «РИА Новости», что Москва приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для китайцев и ждет скорейшего возвращения поездок туристов из России в КНР.

С 6 февраля Китай возобновил групповой въездной туризм в 20 стран, в том числе и в Россию. Туры будут организованы в формате «авиабилет+отель». Ассоциация туроператоров России ожидает прибытия первых групп уже в феврале.

Спрос китайских путешественников на Петербург виден уже сейчас, сообщила РБК гендиректор туроператора «Премьера» Марина Самородская. По ее словам, партнеры из Китая контрактуют отели, гидов и музеи, хотя и отсутствует ясность относительно оформления виз и регулярности авиаперевозок.

Увеличению числа рейсов препятствует позиция властей Китая. В мае 2022 года в черный список попали самолеты российских авиакомпаний, использующих Boeing и Airbus, на которые не оказалось сертификатов о дерегистрации. По правилам, самолеты с регистрацией в двух юрисдикциях — в России и за границей — не могут пользоваться воздушными коридорами Китая.