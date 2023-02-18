Синоптик спрогнозировал самые высокие сугробы в Москве за всю зиму

Вильфанд: сугробы в Москве достигнут 40 см — это самый высокий показатель за всю зиму

Высота сугробов в Москве превысит 40 см к 20 февраля — это самый высокий показатель за всю зиму. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ожидается длительный снегопад с вечера субботы до утра понедельника, к этому времени прогнозируется максимальная высота снега за весь зимний период, она превысит 40 сантиметров», — сказал синоптик.

Он уточнил, что с течением зимы высота снежного покрова увеличивается, и максимальная приходится на вторую половину февраля и первую неделю марта.

16 февраля Вильфанд говорил, что в ближайшее время в Москве ожидаются снегопады и метели, из-за чего сугробы могут вырасти на 10 см. По его прогнозам, снег начнет идти в субботу, 18 февраля, а во второй половине дня и в ночь на воскресенье он усилится. Вильфанд уточнил, что высота в сугробов в таком случае будет «превышать нормальные показатели».

Кроме того, по словам синоптика, в выходные возможно резкое понижение атмосферного давления в Москве, а в начале следующей недели — резкое повышение. Как следует из прогноза погоды на сайте Гидрометцентра, в субботу ожидается минус 7 — минус пять градусов, в воскресенье — минус 4 — минус 2. В понедельник похолодает до минус 6.