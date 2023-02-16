Вильфанд спрогнозировал сугробы в Москве высотой до 44 см

Вильфанд: в Москве на выходных сугробы могут вырасти еще на 10 см и достичь 44 см высотой

В Москве в ближайшие выходные ожидаются снегопады и метели, так что сугробы могут вырасти на 10 см, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сейчас высота сугробов в столице достигает 34 см.

По прогнозам синоптика, снег начнется в субботу 18 февраля, а во второй половине дня и в ночь на воскресенье 19 февраля будет идти более интенсивно. «Может выпасть не менее 7-8 мм [осадков], а это значит, что и сугробы могут вырасти на 10 см. Их высота будет превышать нормальные показатели», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что вместе со снегопадами усилится и скорость ветра до 17 м/с, поэтому ожидаются метели.

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