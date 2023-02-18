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Евросоюз направит гражданскую миссию из 100 человек в Армению

Фон дер Ляйен: ЕС намерен отправить гражданскую миссию из 100 человек в Армению

Евросоюз отправит гражданскую миссию из 100 человек в Армению. Об этом в своем Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

«Евросоюз является преданным партнером Армении. На следующей неделе Евросоюз отправит миссию из 100 человек, способствующую миру и стабильности», — говорится в публикации главы ЕК. На прикрепленной к ней фотографии премьер-министр Армении Никол Пашинян жмет ей руку.

Фон дер Ляйен добавила, что в Еврокомиссии приветствовали «прогресс, достигнутый в демократических реформах» страны.

Пашинян встретился с фон дер Ляйен 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, говорится на сайте премьер-министра. Он подчеркнул, что Евросоюз является «основным партнером проводимых в Армении институциональных реформ» и поблагодарил за помощь, оказанную в этом направлении.

Главы МИД стран Евросоюза 23 января утвердили создание гражданской миссии в Армении для «содействия урегулированию на Кавказе». Ее задача — «повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном». Деятельность миссии рассчитана на два года.

Первая подобная миссия была согласована 6 октября 2022 года на встрече в Праге между французским президентом Эмманюэлем Макроном, Пашиняном, председателем Евросовета Шарлем Мишелем и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. 20 октября Евросоюз разместил в Армении 40 гражданских экспертов.

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Урсула фон дер Ляйен Армения Никол Пашинян Еврокомиссия
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