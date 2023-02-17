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В Пакистане вооруженные террористы ворвались в полицейский участок

Террористы с оружием напали на полицейский участок в пакистанском городе Карачи

В Пакистане вооруженные террористы ворвались в полицейский участок
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В пакистанском городе Карачи террористы ворвались в полицейский участок в районе шоссе Шахра-и-Фейсал и устроили там стрельбу, сообщает газета The Express Tribune.

Представители службы безопасности заявили, что террористы начали стрелять без разбору, как только ворвались в офис. К участку были стянуты дополнительные силовые подразделения.

По данным источников газеты в силовых структурах, на полицейский участок напали восемь человек, четверо из них находились на крыше здания, еще четверо — внутри.

Собеседники The Express Tribune уточняют, что в больницу доставили двоих погибших и четырех раненых. По словам представителя полиции, убиты двое террористов. Среди раненых — двое боевиков, один полицейский и один сотрудник службы спасения.

Нападение в Карачи произошло спустя несколько недель после атаки террористов в пакистанском городе Мианвали (провинция Пенджаб). В ночь на 1 февраля террористы запрещенного в России движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» обстреляли полицейский участок, сообщений о пострадавших не поступало.

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За два дня до этого в суннитской мечети в Пешаваре произошел взрыв, погибли около 100 человек, ранения получили по меньшей мере 225. Взрыв произошел, когда находившийся в мечети смертник подорвал себя, внутри здания в тот момент находились более 300 человек.

Теги
Пакистан террористы нападение на полицейский участок
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