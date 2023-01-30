17 человек погибли и более 90 пострадали при взрыве в мечети в Пакистане

При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек

Фото: RifatAziz15 / Twitter

Взрыв произошел в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана, сообщает Geo TV. По данным медиков и сотрудников служб безопасности, число погибших достигло 17, более 90 человек пострадали.

В спецслужбах считают, что один из находившихся в мечети людей подорвал себя. Во время молитвы он находился в первом ряду.

Пострадавших госпитализировали, состояние более десяти из них оценивается как крайне тяжелое.

Министр планирования Пакистана Ахсан Икбал в своем Twitter назвал случившееся «худшим актом терроризма». Теракт осудил бывший премьер-министр, лидер партии «Движение за справедливость» Имран Хан.