В Думе предложили распространить соцподдержку на всех вдов военных

Сейчас меры соцподдержки могут не получить вдовы или вдовцы, которые живут с родителями или другими членами семьи. Депутаты предложили убрать эту меру

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В Госдуму внесли поправки в закон «О ветеранах», предусматривающие расширение категории лиц, которые смогут получать социальную поддержку в случае гибели супруга-военнослужащего, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Поправки подготовлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций.

Сейчас в соответствии с действующим законом супруги погибших военнослужащих, проживающие с другими членами семьи или родителями, не могут рассчитывать на такую же соцподдержку, как те, кто проживает один или с детьми, указывается в сообщении Думы.

П. 2 ст. 21 закона «О ветеранах» в настоящее время предусматривает оказание социальной поддержки супругам погибших ветеранов боевых действий (вне зависимости от того, были они на иждивении или получают пенсию и зарплату) в случае, если они не вступили повторно в брак, живут одни или с ребенком до 18 лет (до 23 лет при его обучении на очном отделении).

«Факт совместного проживания с иными лицами, кроме детей, перечисленных в пп. 4 (например, с родителями), не позволяет вдовам (вдовцам) ветеранов боевых действий установить меры социальной поддержки наравне с вдовами (вдовцами), проживающими одиноко или с детьми», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Среди мер соцподдержки, описанных сейчас в законе, указаны в том числе: компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление помощи в медорганизациях, где при жизни был прикреплен супруг, а также предоставление путевок в санатории.

Весной президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации на Украине. Это дало им право на получение разнообразных мер соцподдержки, в том числе налоговых, транспортных, жилищных и земельных льгот, а также оплаты коммунальных услуг на особых условиях.