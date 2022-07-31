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Полиция нашла 500 кг кокаина в коробках из-под бананов в порту Лондона

Национальное агентство по борьбе с преступностью и пограничная служба Великобритании изъяли более 500 кг кокаина в порту London Gateway, сообщило агентство на сайте.

Преступная группировка пыталась провести наркотики в коробках из-под бананов, которые привезли из Колумбии на лодке. Груз примерной стоимостью в 40 млн фунтов (3 млрд руб.) должен был попасть в Нидерланды.

«Вывоз партии такого размера станет огромным ударом по преступной сети, участвующей в этой доставке, и помешает им заработать миллионы фунтов стерлингов, которые были бы вложены в дальнейшие преступления», — сказал операционный менеджер отделения агентства Адам Берри.

В Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso
Общество
Фото:Pierre Albouy / Reuters

5 мая полиция Швейцарии сообщила об обнаружении 500 кг кокаина в контейнере с мешками для кофейных зерен на фабрике Nestle Nespresso в Ромоне на западе страны. Компания сама уведомила полицию о находке «неопределенного белого вещества» при разгрузке мешков с кофейными зернами из Бразилии, а позже заверила, что наркотик не контактировал ни с одним продуктом или оборудованием.

Теги
кокаин Великобритания Лондон Колумбия бананы
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