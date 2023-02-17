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Директор Института Рейгана назвал «ахиллесову пяту» США

Директор Института Рейгана: «ахиллесовой пятой» США является схема производства вооружений
Фото: George Frey / Getty Images
Фото: George Frey / Getty Images

Ориентация американской промышленности на производство по схеме «точно в срок» (Just In Тime, JIT) — «ахиллесова пята» США. Об этом в статье для газеты The Washington Post заявил директор Института Рейгана, бывший заместитель начальника штаба комитета палаты представителей США по вооруженным силам Роджер Закхейм.

По мнению эксперта, такая схема хороша для производства продуктов, которые предназначены для удовлетворения существующего немедленного спроса, однако не применима при реализации стратегии национальной обороны. Конфликт на Украине продемонстрировал, что подобный подход приведет к катастрофе на поле боя, оружие должно быть изготовлено задолго до возникновения реальной угрозы, считает он.

На посту главного юрисконсульта и заместителя начальника штаба комитета палаты представителей США по вооруженным силам Роджер Закхейм отвечал за ежегодное принятие закона о государственной обороне и оборонного бюджета США. Был также заместителем помощника министра обороны и отвечал за деятельность министерства в Ираке и Афганистане. Сейчас входит в комиссию конгресса США по стратегии национальной обороны.

Закхейм также пишет, что США неоднократно запускали производство оружия для Украины только после того, как власти объявляли о его передаче. Так, 25 января глава государства Джо Байден объявил о решении Вашингтона передать Киеву 31 танк Abrams. При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что их не успеют направить к «весеннему наступлению», о котором объявляла Украина. Она пояснила, что это связано с необходимостью обучить военных и доставить технику на поле боя.

Кремль неоднократно заявлял, что поставки вооружений Украине западными странами приводят только к затягиванию конфликта.

Теги
США промышленность национальная оборона поставки оружия Украина
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