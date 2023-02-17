Госдеп США одобрил продажу Нидерландам 20 систем HIMARS

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам 20 реактивных систем залпового огня HIMARS и другого вооружения общей стоимостью $670 млн, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

В заявлении отмечается, что помимо HIMARS Нидерланды запросили в том числе:

77 управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм GMLRS (модели M30A2 и M31A2)

80 тактических баллистических ракет ATACMS;

17 армейских грузовых фургонов HMMWV;

средние тактические автомобили FMTV.

«Эта возможная продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая усилить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — заявили в Пентагоне.

В июне прошлого года министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна увеличит оборонный бюджет на €5 млрд. Предполагается, что дополнительные средства пойдут, в частности, на закупку военной техники, включая шесть истребителей F-35 и четыре беспилотника MQ-9 Reaper. Министр объяснила решение увеличить оборонный бюджет событиями на Украине.

С начала российской военной операции Нидерланды оказывают Киеву помощь. По данным Кильского института мировой экономики, всего с 24 января по 20 ноября 2022 года Нидерланды поставили или пообещали поставить Украине военную помощь на сумму около €290 млн. В январе министр иностранных дел страны Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды рассмотрят и поставку истребителей F-16, если Украина попросит.