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Ученые оценили влияние на жизнь «аномального ускорения» вращения Земли

В Институте астрономии РАН назвали влияние на жизнь «аномального ускорения» вращения Земли
Фото: NASA
Фото: NASA

Опрошенные РБК ученые не видят ничего впечатляющего в ускорении вращения Земли. Скорость действительно меняется — то в одну, то в другую сторону, но это проходит совершенно незаметно.

В конце января двое ученых Пекинского университета — И Ян и Сяодун Сун — опубликовали статью в журнале Nature Geoscience. По их словам, внутреннее ядро Земли стало вращаться медленнее, а также изменило направление движения. Под воздействием этих факторов длительность дня изменилась на доли миллисекунды в течение года, полагают ученые.

Позже главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков заявил «РИА Новости», что речь идет об аномалии. По его словам, для компенсирования этого эффекта к 2028 году придется вычесть одну секунду из мирового времени.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с РБК отметил, что на самом деле добавление и вычитание секунды — «довольно обыденная вещь».

По его словам, вращение Земли неравномерно в силу как сезонных, так и долговременных колебаний. Существует в том числе термин «високосная секунда» — ее используют, чтобы не было серьезных расхождений с очень точными атомными часами. «Изменения мизерные, они становятся заметны, только когда мы начинаем это все сверять со сверхточными атомными часами. То есть это не что-то такое, что хоть как-то повлияет на повседневную жизнь», — сообщил Вибе.

В свою очередь, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимир Сурдин усомнился в возможности делать прогноз на несколько лет вперед. «На полгода вперед обычно удается сделать такой прогноз. Земля дрыгается каждые полгода, откуда мы знаем, что произойдет в ближайшие четыре года?» — задался вопросом Сурдин.

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