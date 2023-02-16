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Bloomberg узнал о переносе Apple презентации шлема смешанной реальности

Bloomberg: Apple перенесла презентацию шлема смешанной реальности с апреля на июнь
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания Apple перенесла презентацию своего первого шлема смешанной реальности Reality Pro с апреля на июнь, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, теперь презентация шлема ожидается на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Apple уже не первый раз откладывает презентацию шлема. Последний раз отсрочка произошла в 2022 году. Корпорация намеревалась представить гарнитуру в январе 2023 года и выпустить ее позднее в этом году.

Причина переноса связана с результатами тестирований. В ходе них была выявлена необходимость доработок как конструкции, так и программного обеспечения. Смешанная реальность предполагает объединение элементов реальности и виртуального мира.

Как передает агентство, шлем будет стоить около $3 тыс.

В январе Bloomberg сообщал, что Apple представит свой шлем, а также очки дополнительной реальности весной этого года. В июне компания должна была представить программное обеспечение продукта. А сам шлем Reality Pro должен был поступить в продажу осенью 2023 года.

Apple уже предоставила устройство для тестирования небольшому числу разработчиков программного обеспечения, позволив им приступить к работе со сторонними приложениями. Операционная система устройства будет называться xrOS, передает агентство.

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