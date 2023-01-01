Что и на сколько подорожает в начале 2023 года

После начала нового года цены на общественный транспорт, поездки в поезде, алкоголь и другие товары в России традиционно повышаются. Что именно и на сколько подорожает на этот раз — в материале РБК

Общественный транспорт

Одной из первых неприятностей, с которыми столкнутся в 2023 году жители крупных городов России, станет повышение цен на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Так, например, в Москве стоимость одной поездки в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») с 2 января вырастет на 4 руб., с 46 до 50 руб. (плюс 8,7%), а залоговая стоимость самой «Тройки» — на 30 руб. (с 50 до 80 руб., плюс 60%). В то же время разовый «Единый» билет, по которому можно совершить одну поездку, подорожает на 1 руб., с 61 до 62 руб., разовая поездка по банковской карте — на 5 руб., с 51 до 56 руб. (плюс 9,8%), а по тарифу «90 минут» (в течение полутора часов можно совершить одну поездку на метро, монорельсе, МЦК или МЦД и неограниченное число поездок на наземном транспорте) — на 6 руб., с 69 до 75 руб. (плюс 8,7%). Стоимость проезда с оплатой по биометрии (Face Pay) не изменится, оставшись на уровне 46 руб., абонементы на год также не подорожают (на меньшие сроки вырастут в цене на 7,5–8%), а школьники и студенты смогут даже сэкономить благодаря появлению нового типа проездных.

В Санкт-Петербурге проезд в общественном транспорте стал дороже на день раньше, чем в Москве. Уже с 1 января жетон на одну поездку в метро (такими обычно пользуются туристы) здесь подорожал на 5 руб., с 65 до 70 руб. (плюс 7,7%), а стоимость разовой поездки в наземном транспорте вырастет с 60 до 65 руб. (плюс 8,33%). Для тех, кто пользуется картами «Подорожник», стоимость проезда осталась ниже, но тоже поднялась — цена одной поездки по карте в метро теперь составляет 49 руб. (было 45 руб., плюс 8,88%), а в наземном транспорте — 44 руб. (было 40 руб., плюс 10%). Различные виды проездных билетов подорожали в среднем на 8,2%.

Билеты на поезда

С 1 января 2023 года стоимость билетов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (цены на них регулирует государство) в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выросла на 8,1%. Одновременно с этим АО «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) повысила на те же 8,1% цену билетов в купейные и спальные вагоны (СВ) и вагоны класса люкс, стоимость которых ФАС не регулирует.

Дороже в 2023 году будут и поездки в пригородных поездах, следующих по различным регионам России. Так, например, в подмосковных электричках с 2 января стоимость проезда повысится с 29 до 30 руб. (плюс 3,45%) за тарифную зону, а в пределах Москвы — 47 руб. вместо 46. На маршрутах из зоны «Центральная» в зону «Пригород» и в обратном направлении, а также из зоны «Пригород» в зону «Пригород», в том числе при проезде через зону «Центральная», стоимость поездки вырастет с 60 до 65 руб. по билету «Кошелек» и с 65 до 71 руб. при оплате проезда с помощью банковских карт. Для сравнения: в Волгоградской области стоимость проезда в пригородных поездах с 1 января выросла на 5%, с 20 до 21 руб. за тарифную зону, а в пригородных электричках Новосибирска — на 11%, с 27 до 30 руб.

Услуги ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России проиндексировали досрочно, с 1 декабря 2022 года, и до середины лета 2024 года новых повышений пока не планируется. Но именно январь 2023 года для многих станет первым месяцем, когда ежемесячный платеж за ЖКХ они будут вносить по новым, повышенным ставкам (по правилам оплатить декабрьскую квитанцию нужно до 10 января). По данным Минэкономразвития, с 1 декабря сумма в платежке для российской семьи из трех человек вырастет в среднем на 324 руб. в месяц.

Льготная ипотека

Кредиты на покупку жилья в новостройках в рамках льготной программы с господдержкой станут дороже — с 1 января 2023 года ставка по ним повышается с 7 до 8% годовых.

Алкоголь и напитки

С 1 января 2023 года в России повышаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, ниже которых спиртное в магазинах продаваться не может. В соответствии с приказом Минфина минимальная стоимость поллитровки повышается:

для водки — с 261 до 281 руб.;

для коньяка — с 480 до 517 руб.;

для бренди — с 348 до 375 руб.

Минимальную розничную цену на игристые вина Минфин решил поднять сразу в 1,4 раза — с 169 до 239 руб.

Однако подорожает не только самый дешевый алкоголь, но и те спиртные напитки, цены на которые были куда выше минимальных отметок. Это связано со вступлением в силу новых ставок акцизов. Например, для крепкого алкоголя ставка поднимется с 589 до 613 руб. за «литр безводного этилового спирта». Вырастут акцизы и на менее крепкие алкогольные напитки: вина, сидр, пиво и т.д.

Кроме того, с 1 июля 2023 года вступит в силу новый закон, в соответствии с которым в России будет введен акциз на лимонады и другие сахаросодержащие напитки, за исключением соков, морсов, молочных напитков, кваса, алкоголя и т.д., в размере 7 руб. за литр. По разным оценкам, цены на такие напитки после введения акциза могут вырасти на 25% или даже на 30–40%.

Сигареты

В 2023 году минимально допустимая цена пачки сигарет вырастет с 112 до 117 руб., хотя до конца марта сигареты, выпущенные в России до конца 2022 года или ввезенные до этой даты в страну, могут продаваться по старой цене. Более дорогие табачные изделия вырастут в цене в среднем на 3–4% в связи с повышением ставок акцизов. Для сигарет минимальная ставка акциза вырастет с 3333 до 3467 руб. за 1 тыс. штук, на сигары — с 268 до 278 руб. за штуку, а на трубочный, жевательный или нюхательный табак — с 3958 до 4116 руб. за 1 кг.

Техосмотр

В 2023 году автовладельцам придется больше платить за проведение техосмотра их машин. Стоимость этой услуги определяют власти регионов, и с 1 января во многих из них она значительно подорожает. Так, например, в Санкт-Петербурге ценник для легкового автомобиля поднимется почти вдвое (с 881 до 1543 руб.), в Орловской области — более чем втрое (с 300 до 913 руб.) а в Москве — лишь на четверть, с 720 до 913 руб. В среднем по России процедура техосмотра легковой машины подорожает на 57%.

Платный проезд

С 2 января проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) останется бесплатным — если говорить о легковых автомобилях — для машин с номерами Москвы и Московской области. Водителям авто с номерами других регионов за транзитный проезд по МСД придется заплатить 950 руб. Избежать платы пересекающий Москву транзитник может, задержавшись в пределах ЦКАД более чем на сутки. Например, остановившись по делам в Долгопрудном.

Госпошлины

Размер пошлин, взимаемых с граждан России за предоставление им различных «бумажных» услуг, менять пока не планируется. Однако платить за них в 2023 году многим придется больше привычного. Дело в том, что с 1 января 2023 года прекращается действие льготы, благодаря которой оформить загранпаспорт или заказать копию свидетельства о рождении через портал «Госуслуги» можно было со скидкой 30%.

Отдых в Турции

С 1 января 2023 года в Турции вводится новый налог на проживание в отелях, гостевых домах и других местах размещения. Базовая ставка налога составляет 2% от стоимости проживания с учетом дополнительных услуг, однако президент Турции сможет и уменьшать ее, и увеличивать. Новый налог отельеры так или иначе заложат в цену проживания как для самостоятельных туристов, так и для некоторых клиентов туроператоров, то есть отдых в турецких отелях станет дороже, предупредили в Ассоциации туроператоров России.