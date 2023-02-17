Издатель Voice заменил рекламу западного люкса госсектором и модой Ирана

После начала спецоперации издатель российских аналогов Сosmopolitan и Esquire столкнулся с оттоком рекламодателей из «тяжелого люкса», но их заменили российские компании. Переговоры ведутся и с fashion-рекламодателями из Ирана

Наталья Веснина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В 2022 году на фоне санкций издатели журналов в России столкнулись с массовым уходом западных рекламодателей из сегмента «тяжелого люкса», fashion и beauty, но вместо них долю нарастили российские компании из госсектора, финтеха, телекома, экосистем, банков и недвижимости, рассказала в интервью РБК гендиректор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина.

До 2022 года 80% рекламодателей Independent Media, который до начала специальной военной операции на Украине выпускал по лицензии американского Hearst российские версии журналов Cosmopolitan, «Популярная механика», Esquire и другие, представляли западные компании, говорит Веснина. На текущий момент до 65% рекламодателей — это российские компании, уточнила Веснина.

В числе крупных рекламных партнерств Independent Media — контракты с «Газпромом», «Росатомом», «Тинькофф», «Сбером», «Авито» и «Яндексом». Реклама этих компаний стала появляться не только в журналах, направленных на мужскую аудиторию, — например TechInsider, «Правила жизни» и Men Today, но также в «женских» Voice и «Новый очаг».

В пуле иностранных рекламодателей — китайские, турецкие и другие «незападные» компании. «Прорабатываем fashion-рекламодателей из Ирана», — добавляет глава Independent Media, не раскрывая партнеров.

Реклама западных брендов в изданиях также появляется, но «не в промышленных масштабах», указывает Веснина. «В каких-то случаях вообще сложно определить, западный или российский это бюджет, так как достаточно многие компании «переобулись», добавляет собеседница РБК.

Веснина надеется, что, если рынок изменится, западные рекламодатели захотят вернуться. «Нам почти никто не сказал «прощайте», никто категорично не захлопнул дверь, — утверждает глава Independent Media. — Особенно те, с которыми мы активно работали в сегменте fashion».

Отток иностранных рекламодателей в 2022 году произошел во всех ключевых сегментах распространения рекламы — в интернете и на телевидении. По итогам третьего квартала прошлого года в десятке крупнейших рекламодателей на российском ТВ и в интернете почти не осталось иностранных компаний, подсчитывало медийное агентство Starlink. Лидером по объемам рекламных бюджетов оставался «Сбер», хотя его расходы на рекламу на ТВ и в интернете и сократились в третьем квартале по сравнению с предыдущим годом на 36%, до 2,4 млрд руб., а на место Alibaba Group и Samsung в рейтинге крупнейших рекламодателей в этом сегменте пришли ретейлер Ozon и сеть общепита «Вкусно — и точка».