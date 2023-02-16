Минобороны сообщило об уничтожении на Украине двух систем HIMARS

РСЗО M142 HIMARS (Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС)

Южная группировка российских войск уничтожила две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

На данном направлении также уничтожены 135 украинских военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика». В военном ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР уничтожили cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны не раз сообщало об уничтожении систем HIMARS в ходе спецоперации. Так, в конце декабря в министерстве сообщали, что российские вооруженные силы уничтожили пункт ремонта вооружения ВСУ в районе Краматорска (Донецкая народная республика), где находились две боевые машины для американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

В начале декабря российские войска также уничтожили две пусковые установки HIMARS возле села Ильичевка в ДНР. Кроме того, удар близ Григоровского и Шевченковского в Запорожской области нанесен по пяти американским РСЗО MLRS и немецким MARS-II — по данным ведомства, они также были уничтожены.