В Петербурге нашли мертвой главу финансового управления Минобороны по ЗВО

Фото: Никита Попов / РБК

В Калининском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело 58-летней Марины Янкиной, которая руководила управлением финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу (ЗВО). Об этом сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал «Mash на Мойке».

Тело женщины, по их данным, нашли вечером 15 февраля под окнами дома на Замшиной улице. Речь идет о доме № 31, уточняет телеграм-канал. Как пишут «Фонтанка» и Mash, правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве.

На балконе 16 этажа дома обнаружили вещи и документы погибшей, пишет Mash. По данным сервисов «Яндекс.Карты» и «2ГИС», в доме № 31 по улице Замшина девять этажей.

В пресс-службе ЗВО сообщили газете, что погибшая действительно работала в подразделении, но от других комментариев отказались.

В главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что не подтверждают и не комментируют эту информацию. РБК направил запросы в пресс-службу ЗВО и Минобороны.

До перехода в оборонное ведомство Янкина работала в Федеральной налоговой службе, пишет «Фонтанка». Перед этим она занимала должность замглавы комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.