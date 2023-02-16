Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в «Ново-Огарево»

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белорусии Александром Лукашенко 17 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, я могу подтвердить, такая встреча готовится. [Она пройдет] в «Ново-Огарево». Это будет обстоятельная беседа», — сказал Песков.

О том, что такая встреча состоится, ранее со ссылкой на слова Лукашенко сообщал телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

В начале февраля «Пул первого» сообщал, что лидеры двух стран провели телефонный разговор. Позже в пресс-службе Лукашенко рассказали, что президенты обсудили двусторонние отношения, в частности дальнейшие действия в рамках Союзного государства, а также договорились определить дату следующей встречи. Ее целью назвали контроль за исполнением правительствами стран поручений президентов, прежде всего в сфере импортозамещения и «антисанкционного взаимодействия».

Последняя личная встреча Путина и Лукашенко прошла 27 декабря в Русском музее в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер говорил, что стороны смогли обсудить «многие вопросы», согласовать их и «расставить точки над i». О чем именно удалось договорится президентам, Лукашенко не уточнял.