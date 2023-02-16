Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в «Ново-Огарево»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (+0,23) Инвестиции, 13:33 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 74,21 (+0,34) Инвестиции, 13:33
В России продлят ограничение на снятие наличной валюты Финансы, 13:56
Мечтавший играть за Россию хоккеист стал самым «бесполезным» в НХЛ Спорт, 13:55
Умерла пострадавшая при крушении самолета в Ейске 6-летняя девочка Политика, 13:51
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 13:51
Лукашенко опроверг возможность мобилизации в Белоруссии Политика, 13:39
Суд арестовал сына Жириновского на 15 суток Политика, 13:37
Пашинян сообщил о передаче Баку новых предложений по мирному договору Политика, 13:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Фондовые индексы стран Европы обновили многомесячные максимумы Инвестиции, 13:32
ЦБ сообщил о падении объемов торгов валютой до многолетних минимумов Финансы, 13:32
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 13:28
Лукашенко рассказал, как Киев может договориться с Россией Политика, 13:27
Лукашенко пригласил Байдена в Минск на встречу с Путиным Политика, 13:26
Кадровая защита: почему «идеальный сотрудник» опасен для вашей компании Pro, 13:23
МИД допустил удары по выполняющим военные цели Киева спутникам Политика, 13:23
Политика ,  
0 

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в «Ново-Огарево»

Дмитрий Песков: Владимир Путин встретится завтра с Александром Лукашенко в «Ново-Огарево»
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белорусии Александром Лукашенко 17 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, я могу подтвердить, такая встреча готовится. [Она пройдет] в «Ново-Огарево». Это будет обстоятельная беседа», — сказал Песков.

О том, что такая встреча состоится, ранее со ссылкой на слова Лукашенко сообщал телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

В начале февраля «Пул первого» сообщал, что лидеры двух стран провели телефонный разговор. Позже в пресс-службе Лукашенко рассказали, что президенты обсудили двусторонние отношения, в частности дальнейшие действия в рамках Союзного государства, а также договорились определить дату следующей встречи. Ее целью назвали контроль за исполнением правительствами стран поручений президентов, прежде всего в сфере импортозамещения и «антисанкционного взаимодействия».

Последняя личная встреча Путина и Лукашенко прошла 27 декабря в Русском музее в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер говорил, что стороны смогли обсудить «многие вопросы», согласовать их и «расставить точки над i». О чем именно удалось договорится президентам, Лукашенко не уточнял.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Лукашевич деловая встреча Ново-Огарево

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Рабочая группа по спецоперации отправила Путину свой первый доклад
Политика
Зюганов рассказал о ночных телефонных звонках Путина
Политика
Песков назвал формальностью отведенный в ТВ-эфирах час на послание Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter