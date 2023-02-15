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Зюганов рассказал о ночных телефонных звонках Путина

Глава КПРФ Зюганов рассказал о ночных телефонных звонках президента Путина
Владимир Путин и Геннадий Зюганов
Владимир Путин и Геннадий Зюганов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин иногда звонит ему по ночам.

«У него [Путина] тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает», — сказал Зюганов на пресс-конференции, посвященной 30-летию КПРФ.

По словам лидера КПРФ, он легко может напрямую связаться с президентом, поскольку Путин «открыт для диалога». Что именно он обсуждает с ним во время ночных телефонных разговоров, Зюганов не уточнил.

13 февраля Путин встретился с Зюгановым и поздравил его и всех коммунистов с 30-летием возрождения КПРФ. Во время разговора Зюганов сказал, что не сомневается в победе России. «Мы обязаны победить и победим», — сказал он и добавил, что против «всего русского мира» объявлен «крестовый поход» и «новая война» со стороны стран Евросоюза, которые попали «под пяту американцев». Путин ответил: «Так и будет».

Президент отметил также, что КПРФ «вносит существенный вклад в политическую дискуссию», а также подчеркнул, что у партии с российской властью «никогда не было никаких противоречий» в вопросах обороны и безопасности. В январе Зюганов говорил, что лидерам фракций Госдумы нужно встретиться с Путиным, чтобы подвести итоги года и выстроить работу так, «чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации» Украины.

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Геннадий Зюганов Владимир Путин звонки КПРФ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ

26 июня 1944 года
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