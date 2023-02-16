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«РИА Новости» узнало о разработке лазерного комплекса разведки

«РИА Новости»: в России создали лазерный комплекс разведки с дальностью наблюдения в 18 км

В России создали лазерный комплекс разведки, позволяющий обнаружить и человека на дальности в 18 км, сообщил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров», — рассказал собеседник агентства. По его словам, устройство разработано на основе решений, используемых в комплексе разведки «Ирония», однако там повышены характеристики и расширен функционал.

Это устройство входит в состав новой разведывательной машины на шасси «Тайфун-ВДВ». В новом комплексе встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты и передают их цифровым сигналом получателю, если использовать ретранслятор, то дальность передачи данных может доходить до 400 км, добавил источник агентства.

В начале февраля «Ростех» заявил об успешном испытании ручных гранат РДГ-У, предназначенных для маскировки военных, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Особенность гранаты состоит в том, что при ее срабатывании в воздухе мгновенно образуется дымовая завеса, которая может сохраняться длительное время. По словам гендиректора ЦНИИточмаша-разработчика гранаты Олега Морозова, граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов до плюс 55 градусов.

Теги
разведка лазер
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