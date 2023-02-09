«Ростех»: в России завершились испытания позволяющих маскировать военных и технику гранат

«Ростех» сообщил об успешном испытании защищающих от ракет гранат

В России завершились испытания ручных гранат РДГ-У, предназначенных для маскировки военных, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника, сообщили «РИА Новости в «Ростехе».

«Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания», — говорится в сообщении.

После оформления документов начнется опытная эксплуатация гранат в войсках и их серийное производство, отметили в госкорпорации.

Разработчиком гранаты является Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников»). Особенность гранаты состоит в том, что при ее срабатывании в воздухе мгновенно образуется дымовая завеса, которая может сохраняться длительное время.

По словам гендиректора ЦНИИточмаша Олега Морозова, граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов до плюс 55 градусов, диаметр корпуса — 54 мм, длина — 200 мм, масса с предохранительно-пусковым механизмом — 700 г.