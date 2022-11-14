В России создали сверхлегкий шлем из композитной брони

Образец сверхлегкого бронированного шлема из композитных материалов создан в России. Он весит всего 700 г, заявил «РИА Новости» заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов.

«Нами разработан перспективный образец весом всего 700 г, правда пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано», — сказал Фаустов. Он добавил, что новая модель на 300 г легче, чем поступающие серийно на оснащение российской армии шлемы 6Б47 (в рамках работы «Ратник») — они весят килограмм.

По словам Фаустова, шлемы 6Б47 — самые легкие среди армейских бронешлемов, используемых на вооружении у других стран. Он отметил, что шлемы американской армии весят на 200 г больше, имея при этом одинаковые показатели, а немецкие и французские еще тяжелее.

Шлем 6Б47, как сообщается на сайте производителя, используется в комплекте боевой экипировки для военнослужащих сухопутных, воздушно-десантных войск, а также береговых войск военно-морского флота при ведении всех видов боевых действий. Он обладает противоосколочной стойкостью V50% не менее 670 м/с.

Комплект «Ратник» является основной боевой экипировкой российской армии и подходит для использования любыми воинскими подразделениями. В 2020 году «Ростех» поставил почти 300 тыс. комплектов «Ратника» российской армии.