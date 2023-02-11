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МАГАТЭ заявило об остановке энергоблока на Хмельницкой АЭС из-за обстрела

МАГАТЭ сообщило об остановке одного и энергоблоков на Хмельницкой АЭС из-за обстрела

Украинский регулятор сообщил Международному агентству по атомной энергии о снижении выработки электричества на Ровенской и Южно-Украинской атомных станциях, а также об остановке одного из реакторных блоков Хмельницкой АЭС из-за нестабильности в электросети в результате обстрела, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Эту информацию подтвердили эксперты агентства, которые находятся на станциях. Также МАГАТЭ сообщает, что Киев получил оборудование, позволяющее обеспечить ядерную безопасность. Это уж девятая поставка такого оборудования, указали в агентстве.

На территории Украины находятся три работающих АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская — и остановленная Чернобыльская. Запорожская станция находится под контролем России.

Эксперты МАГАТЭ находятся на украинских электростанциях с середины января. Глава агентства Рафаэль Гросси говорил, что специалисты международного агентства останутся на всех украинских электростанциях для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта».

Также миссия МАГАТЭ с сентября находится на Запорожской АЭС. Агентство ведет переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы установить на станции зону безопасности. Украина настаивает на полной демилитаризации станции и на ее передаче под контроль украинского «Энергоатома». Россия исключает вывод АЭС из-под контроля Москвы или ее передачу третьей стороне.

Гросси 9 февраля провел консультации с российской стороной. После, как говорится в пресс-релизе, он заявил: «встречи на этой неделе в Москве были важны в этом отношении, позволив нам подробно обсудить план с высокопоставленными представителями российского правительства. Я по-прежнему надеюсь, что зона будет создана, хотя прогресс должен был быть более быстрым».

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МАГАТЭ Хмельницкая АЭС остановка атомные энергоблоки
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