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Пять человек пострадали при столкновении автобуса с самолетом в США

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский автобус столкнулся с самолетом
Самолет столкнулся с автобусом во время буксировки от гейта к стоянке. В результате пострадали пять человек
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

В международном аэропорту Лос-Анджелеса в США вечером 10 февраля столкнулись пассажирский автобус и самолет, сообщили в аэропорту.

«Самолет, буксируемый сегодня вечером от гейта на стоянку, столкнулся с маршрутным автобусом», — говорится в сообщении. В результате пострадали пять человек. После происшествия аэропорт работает в обычном режиме.

По данным CBS, в результате столкновения пострадали водитель буксировщика, два пассажира и водитель автобуса, а также рабочий, который находился на борту самолета. Последний отказался от госпитализации, а остальных четверых доставили в больницу.

Причины аварии выясняются.

В январе в московском аэропорту Шереметьево самолет «Аэрофлота», который готовился к посадке пассажиров, вылетающих в Красноярск, столкнулся с телескопическим трапом, сообщили в столичной транспортной прокуратуре. Ведомство начало проверку.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что самоходный трап во время отгона повредил покрытие двери самолета. Аварию признали несущественной: воздушное судно получило разрешение на взлет, продолжило выполнение рейса и позднее благополучно приземлилось в аэропорту назначения.

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Как рассказали в аэропорту, водить телетрапа резко почувствовал себя плохо. Ему оказали на месте первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление». При этом в пресс-службе Шереметьево подчеркнули, что при выходе на рабочую смену водитель прошел плановый медосмотр без отклонений.

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Яна Ломакина
Лос-Анджелес США ДТП Автобус самолет
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