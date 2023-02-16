Минфин США: Россия в декабре 2022 года сократила в три раза объем вложений в госбумаги США

Россия сократила вложения в госбумаги США в декабре до $629 млн

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2022 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем и составил $629 млн, следует из данных, представленных в отчете Минфина США.

В ноябре прошлого года объем вложений составлял $2,092 млрд, что примерно в три раза больше, чем в декабре.

В декабре вложения в долгосрочные облигации США составили $104 млн, а краткосрочные — $525 млн.

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