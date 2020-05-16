Экономика , 16 мая, 02:33
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Россия в 4 раза снизила вложения в облигации США
Российские вложения в американские гособлигации сократились до $3,8 млрд
Россия в марте значительно снизила вложения в гособлигации США. По данным Министерства финансов Соединенных Штатов, если в феврале этот показатель составлял $12,58, то в марте вложения сократились до $3,85 млрд
Это минимальный показатель за последние несколько лет. Россия планомерно снижала вложения в американские ценные бумаги с мая 2017 года. Если тогда эта сумма составляла $105 млрд, то спустя год она снизилась до $14 млрд.
С сентября прошлого года российские вложения варьировались в диапазоне от $10 млрд до $12 млрд.
За последние 7 лет минимальные вложения России в гособлигации США составляли $8,5 млрд. Это произошло в июле 2019 года.
Крупнейшими держателями американских облигаций остаются Япония ($1,27 трлн), а также Китай ($1,08 трлн).
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