Россия в 4 раза снизила вложения в облигации США

Российские вложения в американские гособлигации сократились до $3,8 млрд

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия в марте значительно снизила вложения в гособлигации США. По данным Министерства финансов Соединенных Штатов, если в феврале этот показатель составлял $12,58, то в марте вложения сократились до $3,85 млрд

Это минимальный показатель за последние несколько лет. Россия планомерно снижала вложения в американские ценные бумаги с мая 2017 года. Если тогда эта сумма составляла $105 млрд, то спустя год она снизилась до $14 млрд.

С сентября прошлого года российские вложения варьировались в диапазоне от $10 млрд до $12 млрд.

За последние 7 лет минимальные вложения России в гособлигации США составляли $8,5 млрд. Это произошло в июле 2019 года.

Крупнейшими держателями американских облигаций остаются Япония ($1,27 трлн), а также Китай ($1,08 трлн).