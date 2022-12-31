Мировые рынки акций и облигаций потеряли свыше $30 трлн в 2022 году

По итогам 2022 года мировые рынки акций и облигаций потеряли свыше $30 трлн. Это самый высокий показатель после окончания глобального финансового кризиса в 2008 году, пишет Financial Times.

Широкий индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World потерял пятую часть своей стоимости, индекс S&P 500 упал почти на 20%, индекс биржи Nasdaq — на 33%. Индексы китайских бирж сократились на 22% в юане и на 28% в долларовом выражении, индекс MSCI Europe — на 16% в долларовом выражении и на 11% в евро, указывает FT.

Рынок криптовалют, по данным газеты, потерял в 2022 году $1,7 трлн. Издание также отмечает падение акций американских компаний. Производитель электромобилей Tesla потерял почти две трети своей стоимости, производитель чипов Nvidia — 50%, Apple и Microsoft — почти 30%, Alphabet (материнская компания Google) — 40%.

Наиболее тяжелые потери на рынках вызвали инфляция, рост процентных ставок и военный конфликт России и Украины, говорится в статье.

В то же время индекс Мосбиржи в 2022 году упал на 43,12%, с 3787,29 до 2154,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 39,17% с 1595,76 до 970,6 пункта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

«Индекс Мосбиржи стал абсолютным аутсайдером по динамике с начала года среди основных мировых фондовых индексов», — отмечали ранее эксперты Freedom Finance Global.

Своего максимума в 2022 году индекс Мосбиржи достиг в ходе торгов 4 января на уровне 3892,33 пункта, однако начал резко обвалисаться после начала специальной военной операции на Украине.