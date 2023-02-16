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Военная операция на Украине ,  
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ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО

ЦБ: банки могут не ухудшать оценку кредитов участникам военной операции и членам их семей

Банки и кредитные организации могут принять решение не ухудшать оценку кредитов участникам военной операции и членам их семей, следует из письма, опубликованного на сайте Центробанка. Такое же разрешение распространяется и на мобилизованных предпринимателей, указано во втором письме.

Речь идет о договорах, заключенных с заемщиками «до даты возникновения у военнослужащих обстоятельств» (т.е. до даты призыва на военную службу в рамках мобилизации и по контракту) и по 31 декабря 2023 года. Банк может принять решение о неухудшении оценки кредитов по 31 января 2024 года.

Такое решение ЦБ принял «в целях снижения регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержания доступности кредитования военнослужащих».

7 октября президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Согласно документу, на кредитные каникулы или уменьшение размеров ежемесячных платежей могут рассчитывать мобилизованные, участвующие в спецоперации на Украине контрактники, добровольцы и члены их семей.

Обязательства таких заемщиков по кредитам приостанавливаются на срок, на который был заключен контракт, либо на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот период может продлеваться на период госпитализации военных из-за травм, полученных во время участия в спецоперации. В случае смерти военного во время спецоперации или признание его инвалидом I группы, его обязательства по кредитному договору прекращаются.

Теги
ЦБ Центробанк кредит военные Военная операция на Украине
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