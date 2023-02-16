Путин сообщил о ходе работ по восстановлению соцсферы в новых регионах

Президент Путин: в новых регионах уже сейчас идет работа по восстановлению соцсферы

В новых регионах уже идет работа по восстановлению социальной сферы, в том числе системы здравоохранения, заявил президент Владимир Путин на открытии объектов здравоохранения в регионах России. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«В этом регионе (в Запорожской области. — РБК), как и на Донбассе, в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идет работа по восстановлению социальной сферы, в том числе системы здравоохранения», — сказал Путин.

В декабре прошлого года Путин поручил кабмину подготовить программу социально-экономического развития новых регионов, чтобы к 2023 году они вышли на общероссийский уровень по ключевым вопросам экономики, социальной сферы, в области управления.

«В новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и т.д.», — заявил глава государства. По его словам, в течение нескольких лет стандарты соцподдержки, работы здравоохранения, образования и транспорта там «будут повышены до уровня соседних российских регионов».