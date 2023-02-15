В Минцифры призвали банки не предоставлять услуги через мессенджеры

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Российским банкам не стоит предоставлять гражданам услуги через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, передает Frank Media.

«Чего делать точно не надо, я прямо призываю к этому: пожалуйста, не надо предоставлять услуги через мессенджеры! У меня прямо призыв к банкам огромный! — обратился Бенгин к кредитным организациям на форуме «Кибербезопасность в финансах». — Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и предлагать какие-то услуги. Потому что мы никогда не сможем научить их, чему верить».

Он привел статистку из разных источников, согласно которой около 65–80% всех вызовов мошенников проходит в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Чаще всего мошенники ставят на аватар логотипы известных банков, ЦБ или МВД, поэтому некоторые граждане не проверяют номера, с которых им звонят, добавил Бенгин.

В последний месяц российские банки начали активно использовать мессенджеры для работы с клиентами, Например, в январе ВТБ запустил онлайн-банк на базе чат-бота в Telegram, а Альфа-банк начал рассылать уведомления клиентам в «VK Мессенджере».

Позже в том же месяце Роскомнадзор отнес Telegram к иностранным мессенджерам, которые запрещено использовать для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг». Изменения вступают в силу с 1 марта.