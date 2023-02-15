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В Минцифры призвали банки не предоставлять услуги через мессенджеры

Представитель Минцифры: банкам не следует предоставлять гражданам услуги через мессенджеры
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российским банкам не стоит предоставлять гражданам услуги через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, передает Frank Media.

«Чего делать точно не надо, я прямо призываю к этому: пожалуйста, не надо предоставлять услуги через мессенджеры! У меня прямо призыв к банкам огромный! — обратился Бенгин к кредитным организациям на форуме «Кибербезопасность в финансах». — Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и предлагать какие-то услуги. Потому что мы никогда не сможем научить их, чему верить».

Он привел статистку из разных источников, согласно которой около 65–80% всех вызовов мошенников проходит в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Чаще всего мошенники ставят на аватар логотипы известных банков, ЦБ или МВД, поэтому некоторые граждане не проверяют номера, с которых им звонят, добавил Бенгин.

В последний месяц российские банки начали активно использовать мессенджеры для работы с клиентами, Например, в январе ВТБ запустил онлайн-банк на базе чат-бота в Telegram, а Альфа-банк начал рассылать уведомления клиентам в «VK Мессенджере».

Позже в том же месяце Роскомнадзор отнес Telegram к иностранным мессенджерам, которые запрещено использовать для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг». Изменения вступают в силу с 1 марта.

Теги
Минцифры Банки мессенджеры WhatsApp
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