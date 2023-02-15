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Пригожин заявил о вывезенных обломках подбитого Су-24М из Клещеевки

Пригожин: обломки подбитого украинской системой ПВО Су-24М вывезли из Клещеевки
Су-24М
Су-24М (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Обломки самолета Су-24М, который был подбит украинской системой ПВО, нашли и вывезли с поля боя в районе Клещеевки, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает «РИА Новости».

«На Клещеевке достали останки нашего самолета, пилотов Антонова и Никишина. <...> Парни героически выполнили свою задачу — отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники. <...> Ребята, несмотря на тяжелую обстановку, на бои, сумели привезти этот борт», — сказал Пригожин.

Как уточняет агентство, речь идет об инциденте, произошедшем 2 декабря.

13 февраля пресс-служба Пригожина также рассказала, что был подбит другой Су-24, но пилоту удалось приземлить горящую машину. «В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала», — рассказал Пригожин. Речь шла о самолете, на котором боевой вылет до этого совершал сам основатель ЧВК.

6 февраля его пресс-служба опубликовала видео, на котором Пригожин производит боевой вылет в качестве штурмана Су-24 «для бомбардировки ВСУ в Бахмуте» (российское название — Артемовск). На видео он «передал привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласил его «встретиться в небе». «Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — заявил Пригожин.

Теги
Евгений Пригожин ПВО Украина Су-24
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