Пригожин показал живым ранее «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер»

Видеозапись с якобы «казнью» бойца ЧВК «Вагнер», который добровольна сдался в плен, была опубликована телерам-каналом Grey Zone 13 февраля. Пригожин после публикации заявил, что «дети развлекаются». Теперь он показал живого бойца

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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин показал бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Якущенко, который ранее был запечатлен на видео, где его якобы «казнили кувалдой». Видео опубликовало агентство «РИА Новости».

«Вот Дима, который попал в плен, потому что выполнял боевую задачу и заблудился. В плену вел себя как нормальный мужчина <…> Потому что была команда: «Если тебя берут в плен, смотри в оба, запоминай дорогу, куда шел, какая техника где стоит. Поэтому пока он сидел в плену, разбирался подробно. Вернулся из плена, принес большое количество нужной информации», — рассказал Пригожин.

Как уточняет «РИА Новости», корреспонденты агентства лично убедились, что Дмитрий Якущенко жив и здоров. Бойцы ЧВК «Вагнер», по словам Якущенко, относятся к нему как к равному, и он продолжит выполнять боевые задачи на линии фронта.

Видеозапись с «казнью» Якущенко была опубликована в телеграм-канале Grey Zone 13 февраля. В описании к видео было сказано, что мужчина добровольно сдался в плен украинским войскам спустя четыре дня нахождения на фронте. В конце видео ему якобы разбивали голову кувалдой, но эти кадры были размыты.

После этого Пригожин, комментируя видеозапись, заявил: «Дети развлекаются <...> Фильм про Якущенко больше похож на «Семнадцать мгновений весны». Позже в телеграм-канале его пресс-службы появилось другое видео с Якущенко. На кадрах мужчина говорит, что попав в плен «наговорил» многое. «Но это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен», — сказал он.

В ноябре прошлого года в телеграм-канале Grey Zone была опубликована запись с Евгением Нужиным, который также воевал в составе ЧВК «Вагнер», а позже добровольно перешел на украинскую сторону. На кадрах его ударили кувалдой по голове. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что Нужин по своей воле согласился вернуться в Россию в рамках обмена пленными. Пригожин говорил, что смотрел видео с Нужиным и отметил, что «он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми».