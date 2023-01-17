ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона при попытке покинуть Россию
На пограничном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии оперативники ФСБ задержали гражданина одной из стран СНГ, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.
Задержанный «предоставил хранящуюся в его мобильном устройстве переписку в Telegram», из которой следовало, что он передал Украине данные о локации российской военной техники, уточнили в ФСБ.
Уголовное дело возбуждено по статье «Шпионаж».
В конце декабря 2022 года ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб. Он передавал украинской стороне сведения о численности подразделений Вооруженных сил России и маршрутах их перемещения для корректировки артиллерийских и ракетных ударов по позициям Российской армии.
Собранные данные он присылал кадровому сотруднику СБУ через WhatsApp.
Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудил в отношении 54-летнего гражданина Украины уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Его заключили под стражу.