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ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона при попытке покинуть Россию

ФСБ сообщила о задержании на КПП «Верхний Ларс» украинского шпиона
Задержание произошло на пограничном пункте при пересечении российско-грузинской границы. Главные улики оперативники получили из мессенджера Telegram подозреваемого

На пограничном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии оперативники ФСБ задержали гражданина одной из стран СНГ, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Задержанный «предоставил хранящуюся в его мобильном устройстве переписку в Telegram», из которой следовало, что он передал Украине данные о локации российской военной техники, уточнили в ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Шпионаж».

В конце декабря 2022 года ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб. Он передавал украинской стороне сведения о численности подразделений Вооруженных сил России и маршрутах их перемещения для корректировки артиллерийских и ракетных ударов по позициям Российской армии.

Собранные данные он присылал кадровому сотруднику СБУ через WhatsApp.

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Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудил в отношении 54-летнего гражданина Украины уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Его заключили под стражу.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ФСБ шпионаж Северная Осетия
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