Сотрудники MI5 выдали себя за россиян для поимки российского шпиона

Сотрудники MI5 выдали себя за россиян для поимки обвиняемого в шпионаже в пользу России

Экс-охранник британского посольства в Берлине Дэвид Смит обвиняется в том, что собирал секретные данные для российской стороны; разоблачить его удалось благодаря операции сотрудников MI5, выдавших себя за россиян

Здание британского посольства в Берлине (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Бывшего охранника британского посольства в Германии Дэвида Баллантайна Смита, которого заподозрили в сборе секретных данных в пользу России, удалось разоблачить благодаря спецоперации британской контрразведки MI5, пишут Bloomberg и Reuters.

Смит признал вину в шпионаже в пользу России в ноябре 2022 года. На слушаниях, которые проходили в лондонском суде 13 февраля, прокуроры заявили, что он собирал информацию с марта 2018 года до августа 2021-го. Именно тогда его раскрыли и задержали вскоре после встречи с офицерами MI5, которые выдавали себя за сотрудницу российской военной разведки по имени Ирина и россиянина Дмитрия.

Операцию решили начать после того, как выяснилось, что в ноябре 2020-го Смит направил военному атташе России в Берлине Сергею Чухрову письмо, содержащее конфиденциальную информацию о посольстве Великобритании в Берлине и его сотрудниках, в том числе их адреса, телефоны, документы и фотографии. В ходе операции Смиту предложили собрать данные о «Дмитрии», россиянине, который якобы сотрудничал с британскими властями. В суде показали кадры со скрытой камеры, как охранник записывал на видео действия «Дмитрия».

Позднее к Смиту подошла «Ирина»; она попросила охранника о помощи, поскольку кто-то «передал британцам информацию, которая может нанести ущерб России». Смит в ответ поинтересовался, какого рода помощь ей нужна.

После задержания в доме Смита в Потсдаме прошли обыски. Выяснилось, что охранник отсканировал копии письма бывшему премьеру Борису Джонсону и другие документы, касающиеся торговых вопросов. При обыске также нашли флешку с несколькими фотографиями сотрудников посольства и дипломатических паспортов, а также видеозаписи из здания дипмиссии. Прокуроры уверены, что Смит собирал эти и другие данные для России в обмен на деньги — «значительные суммы наличными»; бывший охранник настаивает, что не получал денег за информацию.

Как ожидается, приговор Смиту вынесут позже на этой неделе.

В апреле 2022 года бывшему охраннику предъявили обвинение в девяти преступлениях, ответственность за которые предусмотрена британским законом о государственной тайне. Семь эпизодов связаны со сбором информации для ее передачи России, еще два — с попыткой связаться и передать данные лицу, связанному с ней. Смит признал себя виновным в нарушении закона о гостайне, однако его адвокат заявил, что его подзащитный не имел никаких «негативных намерений против Великобритании». В то же время в ходе следствия выяснилось, что Смит в разговорах заявлял, что ненавидит Великобританию и Германию.