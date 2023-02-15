SuperJob: вдвое больше россиян в этом году решили продлить отдых на 23 февраля

Вдвое больше россиян в этом году решили продлить отдых на 23 февраля

Продлевать отдых на 23 февраля отпусками или отгулами планируют 12% россиян, что в два раза больше, чем в прошлом году, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

В этом году в честь Дня защитника отечества россиян ожидают длинные выходные: 23 февраля выпадает на четверг, нерабочей сделали также пятницу, 24 февраля.

В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Опрос проводился с 31 января по 9 февраля.

Продлевать отдых собираются равное число мужчин и женщин (по 12%). Чуть чаще такое решение принимают молодые люди до 34 лет (14% против 11 среди россиян от 35 до 45 лет и группы старше 45 лет). Среди респондентов с доходом менее 49 тыс. руб. желающих продлить отдых незначительно больше, чем среди опрошенных с более высоким доходом (13%).

63% опрошенных не планируют отдыхать дольше официальных выходных, пока не приняли решение 12% респондентов.

Почти половина опрошенных (47%) считает 23 февраля в первую очередь профессиональным праздником всех военных. Среди женщин такое мнение распространено чуть больше, чем среди мужчин (49% против 45%). Более трети (35%) в этот день поздравляют всех мужчин независимо от того, служили они или нет. Каждый седьмой опрошенный (14%) считает этот день просто еще одним выходным.

За 15 лет снизилось число тех, кто считал День защитника Отечества праздником для всех мужчин (в 2008 году такого мнения придерживались 42%). Количество тех, кто считает 23 февраля профессиональным праздником всех военных за 15 лет выросло, однако в 2021 году россиян с таким мнением было больше (50% опрошенных).