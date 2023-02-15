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Мосгорсуд оставил в силе решение Минюста признать Венедиктова иноагентом

Мосгорсуд оставил в силе решение Минюста признать Алексея Венедиктова иноагентом
Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мосгорсуд оставил в силе решение Минюста признать бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова иностранным агентом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

«Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием к Алексею Венедиктову.

Радиостанция была ликвидирована в марте 2022 года по решению собственников («Эхо Москвы» было частью холдинга «Газпром-Медиа»).

22 апреля 2022 года Венедиктов был включен в реестр иностранных агентов. Он пообещал обжаловать решение Минюста.

В июне Венедиктов сообщил, что Минюст включил его в список иноагентов из-за зарплаты на «Эхе Москвы» и дивидендов от журнала «Дилетант».

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В начале марта 2022 года Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора заблокировать сайт «Эха Москвы», так как на нем, по мнению ведомства, были размещены материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных во время операции на Украине. Тогда же радиостанцию, которая работала с 1990 года, отключили от эфира.

«Эхо Москвы» подало в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за блокировки, однако в апреле суд признал их действия законными.

Теги
Алексей Венедиктов Эхо Москвы Минюст Мосгорсуд иностранный агент
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