Мосгорсуд оставил в силе решение Минюста признать Венедиктова иноагентом
Мосгорсуд оставил в силе решение Минюста признать бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова иностранным агентом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
«Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием к Алексею Венедиктову.
Радиостанция была ликвидирована в марте 2022 года по решению собственников («Эхо Москвы» было частью холдинга «Газпром-Медиа»).
22 апреля 2022 года Венедиктов был включен в реестр иностранных агентов. Он пообещал обжаловать решение Минюста.
В июне Венедиктов сообщил, что Минюст включил его в список иноагентов из-за зарплаты на «Эхе Москвы» и дивидендов от журнала «Дилетант».
В начале марта 2022 года Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора заблокировать сайт «Эха Москвы», так как на нем, по мнению ведомства, были размещены материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных во время операции на Украине. Тогда же радиостанцию, которая работала с 1990 года, отключили от эфира.
«Эхо Москвы» подало в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за блокировки, однако в апреле суд признал их действия законными.