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Собянин заявил о снижении числа угонов автомобилей в Москве на 93%

Мэр Москвы Собянин: число угонов автомобилей в столице снизилось на 93%
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Количество краж автомобилей в Москве сократилось на 93% после запуска комплексов фотовидеофиксации, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Для сравнения: 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тыс. — в 2012 году, когда в городе начали устанавливать первые такие комплексы», — написал он.

По словам мэра, сейчас в городе установлено почти 4 тыс. камер фотовидеофиксации. Они контролируют соблюдение ПДД, помогают сотрудникам правоохранительных органов проследить маршрут угнанной машины. «Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным», — отметил Собянин.

В конце 2022 года эксперты рассказали Autonews, что Москва входит в пятерку регионов — лидеров по числу угонов автомобилей. По данным «Росгосстраха», больше половины хищений машин были зафиксированы в трех регионах: Санкт-Петербурге (24% угонов), Московской области (19%) угонов, Москве (15%).

Теги
Москва Сергей Собянин угон автомобиля фотовидеофиксация
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