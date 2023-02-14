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Напавшего с топором школьника в Казахстане задержали ученики и учителя

Заглавы МВД Казахстана: учителя и ученики задержали напавшего с топором девятиклассника
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вооруженного кухонным ножом и топором девятиклассника, который ранил трех учеников в школе № 4 в казахстанском Петропавловске, задержали школьники и учителя, сообщил первый заглавы МВД Марат Кожаев, передает «Sputnik Казахстан».

«Сейчас двое детей находятся в больнице, у них состояние стабилизировалось, один направлен домой после осмотра. Сейчас возбуждено уголовное дело», — добавил замминистра.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 24 ч.3, ст. 99 ч.2 УК Казахстана (Покушение на убийство двух и более лиц), подозреваемый находится в изоляторе.

Инцидент произошел 13 февраля до начала уроков. Пострадали два мальчика и девочка — ученики 9-го и 10-го классов. Глава областного управления образования Назир Жашибеков сообщил, что детей на входе в школу не обыскивают, нападавший зашел в туалет и вышел оттуда с ножом и топором.

По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. С октября прошлого года подросток находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алматы, пишет «Sputnik Казахстан». По словам Кожаева, его выписали через месяц с рекомендацией «продолжить обучение по общеобразовательной программе».

Теги
нападение Казахстан Петропавловск топор школьник
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