В Латвии зафиксировали самый низкий уровень рождаемости за 100 лет

Департамент статистики Латвии сообщил о самом низком показателе рождаемости за 100 лет

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Латвии зафиксировали минимальный уровень рождаемости за последние 100 лет. Об этом сообщил департамент статистики.

По предварительным данным, в 2022 году родились 15 535 детей — это самый низкий показатель за последние 100 лет и на 1885 (10,8%) младенцев меньше, чем в 2021 году.

В докладе отмечается, что на 1 января 2023 года ориентировочное число жителей Латвии составило 1 млн 891 тыс., что на 15,2 тыс. человек больше, чем на 1 января 2022-го. В департаменте объяснили это притоком беженцев с Украины, которых включили в состав населения Латвии.

27 января Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что Европа должна быть готовой к приему новой волны беженцев с Украины. Согласно данным ООН по состоянию на 7 февраля 2023 года, в Европе живут более 8 млн украинцев, из них около 4,9 млн запросили соответствующий статус или другой вид защиты в рамках государственных программ.