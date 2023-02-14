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NYT опубликовала видео удара по «группе волонтеров» в Бахмуте

Пит Рид
Пит Рид (Фото: Pete Reed / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Газета The New York Times (NYT) опубликовала кадры, на которых, как утверждает издание, погиб американский фельдшер Пит Рид и группа работников гуманитарной миссии в Артемовске (украинское название города — Бахмут). В издании утверждают, что ракета, от взрыва которой погибли волонтеры, была управляемой.

На видео, опубликованном газетой, сделана покадровая расстановка попадания ракеты в фургон, рядом с которым находится группа людей. Среди них был и Рид, бывший морской пехотинец США, поехавший на Украину добровольцем, пишет NYT.

«Цель — белый фургон Mercedes-Benz, не имел какой-либо видимой медицинской маркировки, и хотя сотрудники медицинской службы были безоружны, по крайней мере один из них носил камуфляж военного образца», — уточнила NYT.

4 февраля в Госдепартаменте США подтвердили смерть американского гражданина на Украине, которым и был парамедик Пит Рид. Как сообщил журналист британской газеты The Daily Telegraph Кэмпбелл Макдиармид, он погиб во время оказания помощи при эвакуации мирных жителей.

В конфликте на Украине граждане США погибают не в первый раз. 21 января Time и CNN сообщили о смерти бывшего «морского котика» Дэниела Свифта, который ранее участвовал в военных кампаниях в Ираке и Афганистане.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта.

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