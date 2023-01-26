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Bloomberg узнал об идее МВФ предоставить Украине пакет помощи до $16 млрд

Bloomberg: МВФ допускает предоставление Украине многолетнего пакета помощи до $16 млрд
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до $16 млрд, чтобы помочь покрыть потребности страны и повлиять на увеличение международного финансирования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, реализация программы зависит от ряда условий, в том числе от одобрения странами G7, а также кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость ее долга.

Материал дополняется. 

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