Глава Минобороны Украины назвал имена своих новых заместителей

Глава Минобороны Украины заявил о наборе «новых людей» на высшие посты в министерстве

Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал имена своих новых заместителей. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Несколько слов об инициированных мной кадровых изменениях в министерстве обороны. <...> Я пригласил в команду новых людей», — написал он.

На должность первого заместителя министра подана кандидатура генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который сейчас является командующим группировкой сил и средств обороны Киева. Основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега может быть назначен замом по цифровому развитию, бывший посол в Канаде Андрей Шевченко — по европейской интеграции.

Кандидатуры поданы на согласование президенту Украины Владимиру Зеленскому, после чего их должно утвердить правительство, отмечает украинское издание «Страна».

Два нынешних заместителя министра обороны останутся работать в министерстве советниками, сообщил Резников.

«Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по цифровому развитию Олег Гайдук. Они остаются в команде министерства и будут вовлечены в работу в качестве советников министра», — уточнил министр.

В конце января издание ZN.ua сообщило, что Минобороны Украины закупает ряд продуктов для военных по завышенным в два-три раза ценам. «Украинская правда» писала, что в результате скандала в отставку может уйти сам Резников. Источники издания сообщали, что на его место может быть назначен глава разведки Кирилл Буданов, а Резников возглавит Министерство юстиции.