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Писториус анонсировал поставку Киеву еще двух комплексов ПВО IRIS-T

Глава Минобороны Германии Писториус объявил о поставке Киеву двух систем ПВО IRIS-T
Фото: Arnulf Hettrich / ТАСС
Фото: Arnulf Hettrich / ТАСС

Две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T будут поставлены на Украину в следующие месяцы, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

«В течение текущих месяцев. Но это зависит и от возможностей по срокам поставок оборонной индустрии», — сказал он.

В начале февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Германия и Швеция обсуждают новый пакет вооружений, согласно которому Стокгольм поставит Украине ракеты и пусковые установки немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T.



Собеседники Bloomberg отметили, Германия хочет отправить Украине еще три системы IRIS-T в 2023 году. Всего Берлин обещал передать Киеву четыре таких ПВО стоимостью €140 млн каждая. Первую IRIS-T SLM поставили в октябре.

Самоходные зенитно-ракетные установки IRIS-T SLM разрабатывались с 2007 года. Дальность пуска — до 40 км, высота — до 20 км. Возможна как самостоятельная работа комплекса, так и дежурство в рамках эшелонированной системы ПВО.

Российские власти критикуют западные страны за поставки Украине оружия и военной техники. В Москве считают, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта.

Теги
Германия ПВО поставки оружия Украина
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