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Bloomberg узнал о переговорах ФРГ и Швеции о передаче Киеву систем ПВО

Bloomberg: Германия и Швеция ведут переговоры по передаче Украине установок ПВО IRIS-T
Берлин попросил Стокгольм поставить Украине ракеты и пусковые установки для немецких систем IRIS-T. Пока что у Киева есть только один такой комплекс, еще три Германия планирует передать в этом году
IRIS-T
IRIS-T (Фото: Wikimedia Commons)

Германия и Швеция обсуждают новый пакет вооружений, согласно которому Стокгольм поставит Украине ракеты и пусковые установки немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Передать Киеву ракеты и пусковые установки попросила Германия. Вооруженные силы Швеции используют ракеты для IRIS-T в своей системе Robotsystem 98, запускаемой из бронированных гусеничных машин шведского производства. В ноябре правительство королевства объявило, что поставит Украине систему ПВО, но не уточнило, какую именно.

По словам источников Bloomberg, Германия придерживается своего плана по отправке Украине еще трех систем IRIS-T в 2023 году. Всего Берлин обещал передать Киеву четыре таких ПВО стоимостью €140 млн каждая. Первую IRIS-T SLM поставили в октябре, комплекс передали недалеко от польско-украинской границы.

Самоходные зенитно-ракетные установки IRIS-T SLM разрабатывались с 2007 года. Дальность пуска — до 40 км, высота — до 20 км. Возможна как самостоятельная работа, так и дежурство в рамках эшелонированной системы ПВО.

В комплексе используются ракеты класса «воздух — воздух» IRIS-T. Они оснащены инфракрасной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости 3 Маха (3672 км/ч).

Власти России критикуют страны Запада за поставки Украине оружия и военной техники. В Москве считают, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта и настаивают, что такие шаги не скажутся на выполнении поставленных перед российскими военными задач.

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