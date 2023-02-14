В Кремле назвали героической работу российских спасателей в Турции

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Российские спасатели, которые участвовали в поиске жертв землетрясения и разборе завалов в Турции и Сирии, работали профессионально и героически, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наши спасатели, как всегда, работали профессионально, героически и результативно. Они высоко держат флаг нашего МЧС. Эта спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую. И этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся», — сказал Песков.

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Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил о завершении работ российских спасателей в зоне ЧП. В связи с этим президент Владимир Путин принял решение о выводе группировки МЧС. Всего на места происшествия были отправлены более 200 человек, в том числе психологи и кинологические расчеты. Группа российских спасателей оказала медицинскую помощь 900 пострадавшим, разобрала 8,4 тыс. куб. м завалов в Турции, самолеты МЧС Ил-76 доставили 70 т гуманитарного груза в Сирию, в Турцию — 36 т.

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло на юге Турции в ночь на 6 февраля. Вечером того же дня в страну вылетел первый самолет с российскими спасателями. По последним данным, в Турции погибли 31 643 человека, еще 158 165 пострадали, в Сирии — около 8,5 тыс.