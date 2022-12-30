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В Мьянме лауреата Нобелевской премии приговорили к 7 годам после амнистии

В Мьянме лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи приговорили к 7 годам после амнистии
Аун Сан Су Чжи
Аун Сан Су Чжи (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Суд в Мьянме приговорил бывшего государственного советника и лидера оппозиционной партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи в общей сложности к семи годам тюрьмы по пяти делам о коррупции. Об этом сообщает Myanmar Now.

Всего в отношении Аун Сан Су Чжи было заведено 19 уголовных дел, сейчас приговор огласили по пяти последним из них, уточняет портал. По статьям из дел женщине-политику могло грозить в сумме до 200 лет тюрьмы, отмечает Myanmar Now.

В ноябре военные Мьянмы амнистировали 6 тыс. человек, включая Аун Сан Су Чжи, по случаю Национального дня страны. На тот момент она была приговорена к 26 годам заключения по 14 делам.

Адвокаты политика намерены подать апелляцию на новые приговоры, сообщили Myanmar Now близкие к суду источники. Защита пыталась оспорить решения по всем предыдущим делам, но жалобы отклоняли, пишет портал.

Аун Сан Су Чжи — лауреат Нобелевской премии мира 1991 года. В 2016–2021-м она занимала пост госсоветника и министра иностранных дел Мьянмы.

В феврале прошлого года в стране произошел государственный переворот и власть перешла к военным. Аун Сан Су Чжи взяли под стражу вместе с президентом Мьянмы Вин Мьином. Военные обвинили руководство страны в фальсификациях со списками избирателей на парламентских выборах в ноябре 2020 года.

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После переворота фактическим главой государства стал главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн. Аун Сан Су Чжи призвала своих сторонников к протестам, сообщалось о сотнях погибших в результате подавления демонстраций.

Теги
Аун Сан Су Чжи Мьянма приговор коррупция
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