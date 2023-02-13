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«Яндекс.Такси» начал работу в Мозамбике и Намибии

Заказать «Яндекс.Такси» можно теперь в Мозамбике и Намибии
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В столице Мозамбика Мапуту и столице Намибии Виндхуке появилась возможность заказать такси с помощью приложения «Яндекс Go», сообщает «РИА Новости». Соответствующие геолокации появились на сайте компании.

В приложении «Яндекс Go» можно вызвать такси только эконом-класса, оплатить поездку можно наличными. Информации о том, работает ли сервис в тестовом режиме или полноценно, нет, отмечает агентство.

РБК направил запрос в пресс-службу «Яндекса».

Сервис по заказу такси сейчас доступен в 27 странах, включая Россию, Белоруссию, Грузию и другие.

Первым зарубежным рынком для «Яндекс.Такси» стала Белоруссия. В 2016 году компания заявила, что приняла решение выходить в страны СНГ. В том же году сервис запустился в столице Казахстана Астане и столице Армении Ереване.

В ноябре 2022 года «Яндекс Go» сообщил, что добавит возможность разделить поездку с попутчиком, если пользователи едут по похожим маршрутам.

«Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» в приложении «Яндекс Go». В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих», — говорилось в сообщении пресс-службы.

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