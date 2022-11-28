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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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«Яндекс Go» запустит совместные поездки на попутных маршрутах

«Яндекс Go» разрешит выбирать совместные поездки по похожим маршрутам
«Яндекс» YNDX ₽1 905,2 -5,7% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервис такси «Яндекс Go» добавит возможность разделить поездку с попутчиком, если пользователи едут по похожим маршрутам. Услуга в ближайшее время заработает в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пресс-служба компании сообщила РБК.

«Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» в приложении «Яндекс Go». В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих», — говорится в сообщении пресс-службы.

Алгоритм приложения сам подбирает попутчика с наиболее подходящим маршрутом. Одновременно в машине могут быть только двое попутчиков, о чем пользователи будут предупреждены заранее.

В пресс-службе «Яндекс Go» отметили, что новая опция может появиться в тарифе «Эконом», если количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Так будет выше вероятность найти другого человека для совместной поездки. Стоимость будет выгоднее, чем в тарифе «Эконом», а время в пути увеличится в среднем на 10 минут, уточнили в «Яндекс Go».

В феврале в приложении «Яндекс Go» появился индикатор спроса, который показывает, что влияет на цену поездки на такси. Его можно увидеть после выбора тарифа и маршрута в левом верхнем углу главного экрана. Красный цвет означает малое количество свободных машин, сложные погодные условия и плохую ситуацию на дороге. Если заказов в районе клиента мало и агрегатор установил стандартную цену на поездку, приложение покажет зеленый индикатор.

Теги
Санкт-Петербург «Яндекс» Такси «Яндекс. Такси» Москва
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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