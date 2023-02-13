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Антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс.Такси»

Антимонопольное агентство Казахстана обвинило «Яндекс.Такси» в отказе предоставить данные
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «Яндекс.Такси» не предоставила информацию для антимонопольного расследования, в связи с этим в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана.

«Яндекс.Такси» вновь уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора. В этой связи в отношении «Яндекс. Такси» составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Как пояснило АЗРК, в 2022 году оно провело анализ товарного рынка за два предыдущих года и установило, что «Яндекс.Такси» демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет, что позволяет компании контролировать и влиять на общие условия обращения услуг на рынке. Кроме того, комиссия сервиса (от 17%) является самой высокой на рынке, что приводит к удорожанию общей стоимости услуг. АЗРК добавило, что «Яндекс.Такси» препятствовала в проведении анализа и уклонялась от предоставления информации о деятельности сервиса.

После «многочисленных жалоб водителей и потребителей» в отношении компании начали антимонопольное расследование по признакам установления монопольно высоких цен, отметили в АЗРК. «Яндекс.Такси» оспорила в суде приказ о его начале, однако первая инстанция признала действия органа законными.

При этом суд постановил отменить часть проверяемого периода в связи с отсутствием анализа товарного рынка за 2022 год. Теперь АЗРК проводит исследование рынка за указанный период.

РБК направил запрос в «Яндекс.Такси».

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В июне 2021 года суд первой инстанции в Алма-Ате вынес решение о запрете работы «Яндекс.Такси». Поводом стал иск казахстанской компании G-Taxi, которая владеет патентом на полезную модель «Автоматизированная система заказа такси». Finance.kz при этом отмечало, что G-Taxi отношения к таксомоторным сервисам не имеет. «Яндекс.Такси» тогда заявила, что решение суда не блокирует работу сервиса и он продолжает функционировать. Месяц спустя апелляционная инстанция отменила решение суда о запрете работы сервиса.

«Яндекс.Такси» работает в Казахстане с 2016 года.

Теги
Казахстан Яндекс антимонопольное расследование Такси цены
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