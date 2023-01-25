«Тинькофф» объяснил трудности с переводами в Грузию

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Задержка перевода средств в Грузию связана со скоростью пополнения корреспондентского счета Тинькофф Банка зарубежными банками, пояснили РБК в российской кредитной организации.

«Все отправленные переводы будут исполнены. Мы следим за ситуацией и ожидаем ее решения в самое ближайшее время», — заверили в «Тинькоффе».

О проблемах с переводами в Грузию 25 января сообщили телеграм-каналы, например MarketOverview. По его данным, клиенты массово жалуются, что деньги в Грузию не доходят. Канал «Банкста» писал, что у «Тинькоффа» возникли сложности с Bank of Georgia и армянским Unibank.

В конце октября прошлого года «Тинькофф» убирал опцию валютных SWIFT-переводов в банки Грузии. Сейчас, согласно информации на сайте банка, доллары или евро можно перевести через SWIFT в Грузию, а также Китай, Монголию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Входящие SWIFT-переводы возможны из некоторых стран СНГ.