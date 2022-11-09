В Москве задержали блогера Некоглая
В Москве задержали блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), сообщили РБК президент агентства INVITE, которое представляет интересы Некоглая, Роберто Панчвидзе.
«Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу», — сказал он. Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что Некоглай задержан в районе Москва-Сити.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По данным телеграм-канала Mash, у блогера, гражданина Молдавии, не оказалось с собой паспорта, он задержан до выяснения личности. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Некоглая могут депортировать из России, если будет установлено, что он нарушил миграционное законодательство.
Накануне Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил»). Поводом стал опубликованный в TikTok ролик Некоглая с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. Фоном к видео блогера звучат первые строчки из песни Rasputin группы Boney-M.
По мнению Мизулиной, Лебедев «глумится над подвигом солдата», отбившегося от атаки дрона. «Выродок тиктокер вероятно посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе», — написала она.
Некоглай в ответ заявил, что Мизулина занимается «слегка не теми делами». По словам Лебедева, глава Лиги безопасного интернета, назвав его «выродком», нарушила КоАП, но он «поступит мудро» и не будет подавать на Мизулину заявление. Менеджер блогера в комментарии телеграм-каналу Shot заявил, что ролик был записан не с целью высмеять или унизить военного. «Ну вы же перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебется <...>. Люди не так восприняли это!».
Как отмечал RTVi, оригинальное видео было записано в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области. На нем запечатлен боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии России. Солдат оказался пехотинцем из Ленинградской области, сообщили в администрации региона.