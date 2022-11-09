Накануне «Лига безопасного интернета» потребовала проверить блогера на предмет дискредитации армии из-за ролика в TikTok с аллюзией на видео пехотинца из Ленобласти, который отбрасывал от себя гранаты, летевшие с дрона

Николай Лебедев (Фото: nekogla1 / Telegram)

В Москве задержали блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), сообщили РБК президент агентства INVITE, которое представляет интересы Некоглая, Роберто Панчвидзе.

«Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу», — сказал он. Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что Некоглай задержан в районе Москва-Сити.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным телеграм-канала Mash, у блогера, гражданина Молдавии, не оказалось с собой паспорта, он задержан до выяснения личности. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Некоглая могут депортировать из России, если будет установлено, что он нарушил миграционное законодательство.

Накануне Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил»). Поводом стал опубликованный в TikTok ролик Некоглая с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. Фоном к видео блогера звучат первые строчки из песни Rasputin группы Boney-M.

Отбрасывавший гранаты на видео солдат оказался пехотинцем из Ленобласти Политика

По мнению Мизулиной, Лебедев «глумится над подвигом солдата», отбившегося от атаки дрона. «Выродок тиктокер вероятно посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе», — написала она.

Некоглай в ответ заявил, что Мизулина занимается «слегка не теми делами». По словам Лебедева, глава Лиги безопасного интернета, назвав его «выродком», нарушила КоАП, но он «поступит мудро» и не будет подавать на Мизулину заявление. Менеджер блогера в комментарии телеграм-каналу Shot заявил, что ролик был записан не с целью высмеять или унизить военного. «Ну вы же перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебется <...>. Люди не так восприняли это!».

Как отмечал RTVi, оригинальное видео было записано в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области. На нем запечатлен боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии России. Солдат оказался пехотинцем из Ленинградской области, сообщили в администрации региона.